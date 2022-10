Le faucon le plus cher au monde vendu aux enchères à 1 million de dollars en Libye

La Libye a connu cette semaine la vente aux enchères du faucon le plus cher au monde. C'est l'équivalent d'un million de dollars en dinars libyens qui ont été payés pour l'emporter. Il s'agit d'une femelle faucon, d’une race rare et pure appelée shaheen. Une sous-espèce de la famille des faucons pèlerins, très appréciée par les amateurs de fauconnerie.

L'enchère a eu lieu sur les réseaux sociaux, précisément sur TikTok. Pendant des heures, les amateurs ont été suspendus à leurs téléphones portables. L'enchère a connu une très grande affluence et la concurrence était rude. Finalement, c'est un homme d'affaires à la réputation douteuse, un proche du maréchal Khalifa Haftar, qui l'a remporté.

Il est très rare et très difficile de capturer ce genre de faucon en raison de sa force et de sa vitesse. Il vole entre 40 et 55 km à l'heure. S'il est poursuivi, il pourrait atteindre 114km/heure, d'où son prix élevé. Certains l'utilisent pour la chasse au vol d'autres espèces d'oiseaux.

Ce prédateur agile, capture ses proies grâce à ses ongles longs et développés. Il les attaque à une hauteur très élevée qui varie entre 300 et 3 000 mètres d'altitude.

Parmi les capacités spécifiques de cette espèce, sa silhouette aérodynamique et ses ailes pointues, qui lui permettent de voler vite.

Il semble que sa structure corporelle a inspiré les ingénieurs d'avions militaires qui ont essayé d'imiter sa façon de voler, de chasser et d'attaquer.

Ce rapace femelle a été braconnée dans le Sud-Ouest libyen au début du mois alors que la saison de capture en Libye s'étend d'octobre à novembre.

Quant à l'acheteur qui a payé 1 million de dollars pour obtenir ce faucon, c'est un homme d'affaires, soupçonné de trafic de cannabis et de tramadol. Aussitôt acheté, il l'a offert à Saddam Haftar, chef de la brigade Tarek ben Ziad, de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Haftar.

