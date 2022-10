RDC: les combats entre l'armée et le M23 se rapprochent de l'axe Goma-Rutshuru

La RN2, principale route qui relie Goma à Rutshuru et à la frontière ougandaise, dans l'est de la RDC, Nord-Kivu, octobre 2022. © RFI/Paulina Zidi

Dans l'est de la RDC, les combats se poursuivent ce jeudi 27 octobre 2022 dans le Rutshuru. Le bruit des armes s'est réveillé jeudi dernier après plusieurs semaines d'accalmie entre l’armée congolaise et les rebelles du M23. Les affrontements se rapprochent depuis l'aube de la Route Nationale 2 qui relie Rutshuru à Goma. Ce qui suscite beaucoup d'inquiétude et d’importants mouvements de populations.