Centrafrique: après son éviction de la Cour constitutionnelle, Danièle Darlan sort du silence

Université de Bangui: ce qu'il faut retenir de l'Assemblée générale extraordinaire

Les suites de l'affaire Danièle Darlan, en Centrafrique. Les enseignants de la Faculté de Sciences Juridique et Politique de l'Université de Bangui se sont réunis vendredi matin 28 octobre en Assemblée extraordinaire. Ils étaient convoqués pour désigner, lors d'un vote à bulletin secret, la remplaçante de Danièle Darlan, en tant que membre de la Cour constitutionnelle, après sa mise à la retraite par décret présidentiel. Mais les enseignants n'ont pas été en mesure de désigner la remplaçante de Danièle Darlan à la Cour.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a d'abord pris acte de la mise à la retraite de Danièle Darlan, en tant que représentante des enseignants chercheurs de droit à la Cour Constitutionnelle.

Dans un second temps, l'Assemblée a constaté l'absence, la carence de candidature féminine à élire pour succéder à Danièle Darlan.

Selon la Constitution de 2016, c'est une femme qui doit être choisie, pour respecter la parité, et elle doit avoir 10 ans d'expérience professionnelle. Or personne à la Faculté ne remplit ces critères. Pour répondre à cette problématique, l'Assemblée demande donc au gouvernement de réviser partiellement l'article 99 de la Constitution. L'Assemblée demande, plus précisément, le retrait du critère de parité, ce qui permettrait de désigner ultérieurement une personne qui a bien 10 ans d'expérience professionnelle, mais qui ne serait pas obligatoirement une femme.