La France organise un séminaire en faveur des grandes expositions dans les musées africains

L'initiative d'améliorer la coopération culturelle entre la France et l'Afrique pour des expositions temporaires a été propulsée notamment avec la demande de restitution de trésors, comme au Bénin. Ici, la statue royale anthropo-zoomorphe mi-homme mi-oiseau du roi Ghézo du Dahomey, l'une des 26 œuvres restituées le 27 octobre 2021.

Le ministère français de la Culture accueille depuis près de 30 ans des professionnels étrangers qui travaillent dans le monde de la culture pour leur faire découvrir les politiques culturelles mise en place dans le pays. Dans ce cadre, un séminaire était organisé du 10 au 20 octobre, rassemblant 15 responsables de musées africains dans l’objectif de les aider à organiser des expositions temporaires dans leurs établissements respectifs.

Publicité Lire la suite

Ce matin-là, les échanges tournent autour des partenariats à nouer pour organiser des expositions temporaires dans les pays. Calixte Biah, le conservateur du musée d’histoire de Ouidah au Bénin, écoute attentivement car le sujet l’interpelle :

Quand on parle du mécénat, par exemple, c’est quelque chose qui est très difficile à aborder dans nos institutions, mais c’est très développé ici en France. Ce sont des choses très intéressantes.

Financement, techniques de demandes de prêts : de nombreuses problématiques ont été abordées tout au long de ce séminaire. Muséologue au musée des civilisations de Côte d’Ivoire, Goury Antonio Gnagbo se réjouit d’avoir pu trouver des idées pour la mise en valeur du Djidi Djidji Ayôkwé, un tambour que la France va prochainement restituer à la Côte d’Ivoire :

« Comment imaginer un conte autour de cet objet-là pour que les enfants apprennent mieux, nous l’avons appris au Musée du Louvre. »

Ce séminaire avait également pour but de favoriser les échanges, et d’accompagner ces professionnels africains à l’heure où la circulation des œuvres d’art commence à devenir réalité. Matthieu Berton est le chef du bureau des Affaires internationales au ministère français de la Culture :

Depuis quelques années, nous assistons à l’émergence d’ambitions fortes côté africain pour présenter en Afrique des grandes expositions et à la disposition de musées français à travailler avec des collègues africains pour les aider à co-construire des projets d’expositions dans les pays africains.

Plusieurs dizaines de projet sont ainsi en cours de préparation, surtout avec des pays d’Afrique francophone.

Le directeur du musée national du Mali Daouda Keita explique les projets d’expositions culturelles en collaboration avec la France

Malgré les tensions politiques très fortes entre Paris et Bamako, plusieurs musées français travaillent actuellement sur des projets d’expositions avec le Mali. Daouda Keita, le directeur du musée national du Mali, a participé à ce séminaire organisé par le ministère français de la culture. Il avait déjà été accueilli en résidence au musée du quai Branly à Paris au printemps dernier et travaille notamment sur deux d’entre eux consacré à la mission Dakar-Djibouti, une célèbre expédition ethnographique menée de 1931 à 1933 par le scientifique Marcel Griaule et l’écrivain Michel Leiris.

Le directeur du musée national du Mali Daouda Keita explique les projets d’expositions culturelles en collaboration avec la France Pierre Firtion

► À écouter aussi: Les objets africains pillés pendant la colonisation: voyage aller et retour

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne