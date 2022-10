La Namibie veut renégocier l'accord sur le génocide conclu avec l'Allemagne

Un crâne humain, appartenant au peuple Herero ou Nama, exposé lors d’une cérémonie à Berlin, le 29 août 2018. REUTERS/Christian Mang

Texte par : Paulina Zidi Suivre 1 mn

La Namibie a annoncé, ce jeudi 27 octobre 2022, qu'elle avait demandé à l'Allemagne de renégocier l'accord sur le génocide des Hereros et Namas conclu entre les deux gouvernements. En 2021, Berlin avait reconnu avoir commis un génocide en Namibie à l'époque coloniale, entre 1884 et 1915, et s’était engagé sur le versement d’une aide d’un milliard d’euros.