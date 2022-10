Sahara occidental: la Minurso, mission de l'Onu, reconduite pour un an

Le diplomate italo-suédois Staffan de Mistura (ici le 18 décembre 2018 à Genève en Suisse), a pris ses fonctions d'émissaire des Nations unies pour le Sahara occidental le 1er novembre 2021. AP - Denis Balibouse

Le Conseil de sécurité a reconduit la mission de l’ONU au Sahara occidental pour un an - malgré l’abstention de la Russie et du Kenya. La nouvelle résolution adoptée ce jeudi 27 octobre prévoit de laisser plus de marge de manœuvre au représentant spécial du secrétaire général sur place pour faire avancer le processus politique.