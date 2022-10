Bénin: le dépôt des candidatures est ouvert pour les législatives de janvier prochain

Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a ouvert ce vendredi 28 octobre le dépôt des candidatures pour les législatives du 8 janvier 2023. Les adversaires du pouvoir se battent pour que le scénario de 2019 qui a conduit à l’installation d’un Parlement monocolore n’arrive plus. La démocratie béninoise doit retrouver son pluralisme en organisant un scrutin ouvert à tous, estiment-ils. Et c’est un des enjeux enjeu du scrutin à venir,

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

En dehors du parti Restaurer l’espoir de Candide Azanai, les FCBE et surtout Les Démocrates ne sont pas dans une démarche de boycott. Ils s’activent et finalisent leurs listes. Le scrutin de 2019, entaché de violences, les avait exclus et de fait, éloignés du Parlement pendant quatre ans.

► À lire aussi : au Bénin, la Céna fait le point sur les préparatifs des législatives avec l'opposition

Le slogan de l’opposition, qui revient souvent, est « restaurer la démocratie béninoise », Patrice Talon étant accusé tout le temps de l’avoir abimée.

Selon nos informations, Les Démocrates travaillent pour déposer une liste irréprochable. S’acquitter d’une caution de 163 millions de FCFA, prouver que les 109 candidats (109 sièges sont à pourvoir contre 83 dans la précédente législature) et les suppléants sont à jour vis-à-vis du fisc et réserver 24 places aux candidatures féminines.

L’organisation d’un scrutin inclusif est réclamée par l’opposition, la société civile, et plusieurs partenaires étrangers.

Le président de la Céna s’y est engagé devant les partis début octobre. « La Céna sous notre gestion sera la plus crédible, la plus inclusive et la plus équitable », a déclaré Sacca Lafia. On pourra le mesurer dès la publication des listes autorisées à concourir.

Les partis politiques ont jusqu’au 2 novembre pour déposer leurs listes. Elles seront validées ou rejetées après étude et examen.

► À lire aussi : au Bénin, les partis face aux difficultés de financement

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne