L’ONU renouvelle pour un an sa mission en Libye après des mois de blocages

Le Sénégalais Abdoulaye Bathily, a été nommé représentant du Secrétaire général de l’ONU en Libye, un poste longtemps vacant pour blocages. Ici, le 23 juin 2015. AFP PHOTO / MARCO LONGARI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La mission politique des Nations Unies en Libye (Manul) a été renouvelée vendredi 28 octobre à l’ONU pour un an. Cela faisait plus d'un an qu'en raison des divisions au sein du Conseil de sécurité ce mandat n’était reconduit de manière exceptionnelle et pour de courtes périodes.