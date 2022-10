Madagascar: le Forum des investissements, tremplin pour la campagne présidentielle de Rajoelina

Madagascar: dans le PEM initial, l'accès au sport et la construction de stades dans chaque district ont été annoncés comme la priorité numéro 17 sur 33. Ici, une bâche publicitaire vantant la construction prochaine d'un stade «manara penitra» (aux normes) dans la commune rurale de Vohipeno (environ 20 000 habitants), sur la côte est de l'île (octobre 2022). © Sarah Tétaud / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

A Madagascar, ce devait être LE grand rendez-vous du président au cours duquel le fameux PEM, le Plan Émergence Madagascar, document stratégique pour la relance économique du pays, peaufiné depuis trois ans et demi, devait être dévoilé. Il n’en a rien été. Hier, le « Forum national des investissements pour l’émergence de Madagascar », présidé par Andry Rajoelina, a été l’occasion, pour la présidence d’opérer une formidable démonstration de communication, aux allures de propagande en vue de l’élection présidentielle dans un an. De quoi commencer à lasser sérieusement opérateurs économiques, bailleurs, et partenaires présents dans la salle …