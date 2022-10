RDC: l'offensive du M23 paraît prendre de l'ampleur au Nord-Kivu

Ce samedi matin, selon plusieurs sources, les rebelles occupent les localités stratégiques de Rutshuru et Kiwanja, à 70 kilomètres environ au nord de Goma. Le M23 qui a revendiqué hier soir, vendredi, la prise du poste frontalier de Kitagoma à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bunagana.

Ce samedi matin, selon plusieurs sources, les rebelles occupent les localités stratégiques de Rutshuru et Kiwanja, à 70 kilomètres environ au nord de Goma. Un habitant, joint Robert Minangoy de RFI en Kiswahili, témoigne de son désarroi.

Nous sommes découragés... les FARDC ont quitté leur position et les rebelles sont entrés dans la cité... la population est laissée à la merci de ces rebelles Un habitant de Rutshuru témoigne RFI

Par ailleurs, La Mission des Nations unies en RDC (Monusco) a annoncé ce samedi avoir « élevé le niveau d'alerte de ses troupes » pour soutenir l'armée congolaise face au mouvement rebelle M23 qui, selon des sources concordantes, poursuit son offensive dans l'est du pays, rapporte l'Agence France presse. « La Monusco condamne fermement les actions hostiles du M23 et leurs répercussions graves sur les populations civiles et l'appelle à cesser immédiatement toute belligérance », a tweeté la force onusienne, précisant fournir à l'armée « un appui aérien, du renseignement et de l'équipement ».

🚨La #MONUSCO🇺🇳 condamne fermement les actions hostiles du #M23 et leurs répercussions graves sur les populations civiles et l’appelle à cesser immédiatement toute belligérance. — MONUSCO (@MONUSCO) October 29, 2022

