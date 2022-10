Sénégal: le groupe mythique Ucas Jazz Band, de Sédhiou, de retour à Dakar

Au Sénégal, l'orchestre historique casamançais Jazz Band de Sédhiou fait son grand retour, à Dakar, sur la scène de l'Institut français ce samedi 29 octobre. Ce groupe, formé au moment des indépendances, a connu ses premières heures de gloire dans les années 70, en mélangeant les sonorités cubaines et modernes avec les chansons et instruments traditionnels issus de leur terroir.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Après des années d'absence, le groupe mythique remonte sur scène.

Parmi les quatorze membres présents sur scène, quatre musiciens sont des anciens de l’orchestre casamançais Ucas Jazz Band fondé en 1959.

C’est le cas d’Amadou Leye Sarr, chanteur de 70 ans pour qui, l’essentiel est de former la jeune génération pour préparer la relève. Après plusieurs années d’absence, le groupe essaie de retrouver sa place sur la scène musicale mais il manque de visibilité du fait d’être basé à Sédhiou, à plus de 400 km de Dakar. Il doit aussi faire face à la concurrence du mbalax, style musical très populaire dans le pays. Le percussionniste et chanteur de 37 ans Mamadou Cissokho a donc rejoint l’Ucas - dont son père est le guitariste soliste - afin de faire renaître ce groupe historique.

Lors du concert, le groupe a prévu de jouer de nouveaux morceaux ainsi que leurs chansons mythiques, pour transmettre aux plus jeunes ce patrimoine culturel musical.

L'Ucas Band a su mettre en valeur le patrimoine culturel de cette région. L'orchestre historique casamançais l'Ucas Jazz Band de Sédhiou fait son grand retour à Dakar. Théa Ollivier

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne