Soudan: les islamistes manifestent à Khartoum contre la médiation de l'ONU

Des manifestants soudanais se rassemblent pour protester contre la médiation des Nations unies, devant le siège de l'ONU dans le quartier Manshiya de la capitale Khartoum, le 29 octobre 2022. AFP - EBRAHIM HAMID

Au Soudan, plusieurs milliers de manifestants islamistes, hostiles à l'ONU et à toute médiation internationale dans la crise politique que connaît le pays, ont défilé dans les rues de la capitale Khartoum, ce samedi 29 octobre. Ce rassemblement, qui s'en est pris plus particulièrement à l'émissaire des Nations unies Volker Perthes, s'est tenu à l'appel de partis religieux et a repris des slogans de la dictature de l'ancien président Omar el-Béchir qui, depuis le coup d'État du 25 octobre 2021, est revenu en grâce, deux ans et demi après avoir été chassé du pouvoir.