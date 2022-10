Nouvel attentat en Somalie: «il y a trop de blessés à soigner», les hôpitaux sont saturés

Les précédents attentats :



2022

Du 19 au 20 août, une attaque d'envergure contre l'hôtel Hayat à Mogadiscio fait au moins 21 morts et 117 blessés lors d'un assaut d'une trentaine d'heures mené par les shebabs.



2019

Le 28 décembre, un attentat à la voiture piégée fait au moins 81 morts dont deux ressortissants turcs, et plus d'une centaine de blessés dans un quartier animé de Mogadiscio. Au moins 16 des victimes étaient des étudiants de l'université de Mogadiscio circulant à bord d'un bus lorsque la voiture piégée a explosé au niveau d'un poste de sécurité. L'attentat est revendiqué par les shebabs, visant selon eux « un convoi de mercenaires turcs et les miliciens apostats qui les escortaient ».



2018

- 9 novembre: au moins 41 personnes sont tuées dans l'explosion de deux voitures piégées placées par les shebabs et d'un kamikaze près de l'hôtel Sahafi, établissement fréquenté par des responsables politiques.

- 23 février: au moins 38 personnes meurent dans deux attentats à la voiture piégée visant le palais présidentiel et un hôtel de la capitale, revendiqués par les shebabs.



2017

- 28 octobre: un commando de cinq hommes armés fait irruption dans l'hôtel Nasa Hablod, après avoir fait exploser deux véhicules piégés à proximité. L'attentat, revendiqué par les shebabs, fait 27 morts. L'attaque coûte leur poste aux chefs de la police et des renseignements.

- 14 octobre: un attentat au camion piégé dans le district de Hodan, quartier commerçant très animé, fait 512 morts. Un des jihadistes condamnés pour cet attentat est exécuté un an plus tard. C'est au même carrefour que s'est produit le double attentat de samedi, qui a fait une centaine de morts.

- 19 février: 39 personnes sont tuées par un kamikaze qui fait exploser une voiture piégée à un carrefour fréquenté. L'attaque, non revendiquée, intervient le jour où les shebabs menacent de lancer une « guerre sans merci » contre le nouveau président.

- 25 janvier: au moins 28 personnes sont tuées dans un double attentat à la voiture piégée contre l'hôtel Dayah, suivi d'une attaque, revendiqués par les shebabs.



2016

- 26 novembre: une trentaine de personnes sont tuées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un marché. L'attentat n'est pas revendiqué mais les soupçons se portent sur les shebabs.



2015

- 20 février: un double attentat suicide contre le Central Hotel, revendiqué par les shebabs, fait au moins 25 morts. Parmi les victimes, deux parlementaires, le maire adjoint de Mogadiscio, le secrétaire privé du Premier ministre et le chef de cabinet du vice-Premier ministre.



2013

- 14 avril: une attaque-suicide spectaculaire contre le principal tribunal de la capitale et un attentat à la voiture piégée font au moins 34 morts civils. Le raid est revendiqué par les shebabs.



2011

- 4 octobre: un attentat suicide au camion piégé visant un complexe ministériel fait au moins 82 morts et 120 blessés. C'est le premier attentat revendiqué par les shebabs depuis leur retrait en août de Mogadiscio.



Les shebabs ont également revendiqué plusieurs attaques meurtrières dans les pays voisins, notamment au Kenya, dont l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi (67 morts en 2013) et l'assaut de l'université de Garissa (148 morts en 2015).

(AFP)