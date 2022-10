Burkina Faso: une embuscade contre des soldats fait une dizaine de morts à l’Est

Au Burkina Faso, une nouvelle attaque a visé les forces armées samedi 29 octobre dans l’est du pays. Un convoi qui se rendait à Natiaboani, situé à 45 km au sud de Fada N'Gourma a été la cible de cette attaque, qui a tué au moins 13 soldats, selon un bilan provisoire de sources sécuritaires. Les renforts sont sur place pour le ratissage.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Cette nouvelle attaque à lieu dans l’après-midi du samedi. Les soldats avaient quitté Fada N’Gourma et se rendaient à Natiaboani pour la relève. Selon une source sur place, des civils et des volontaires pour la défense de la patrie - des supplétifs civils - faisaient partie du convoi et ont été la cible d’une attaque au niveau de la localité de Kikideni.

« L’alerte a été donnée par les soldats sur place qui demandaient un appui aérien », assure une source dans la capitale. « Nous sommes sous le choc », lance un habitant de la région.

Les assaillants portaient les mêmes types de tenues que les soldats burkinabè : « Ils sont venus dans la tenue léopard, la dotation des soldats burkinabé », assure notre source. « Ils se sont fondus dans le convoi et sont repartis avec du matériel », explique une source sécuritaire.

« C’est fait partie de leur mode opératoire. Dès la fin de la saison des pluies, les groupes armés terroristes accentuent les embuscades contre les forces armées », fait savoir un spécialiste qui suit les mouvements de ces groupes armés.

► À lire aussi: Burkina Faso: le Premier ministre Tambela forme son gouvernement

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne