RDC: le concert tant attendu de Fally Ipupa a tourné au drame

En République démocratique du Congo (RDC), au moins onze personnes sont mortes, samedi 29 octobre, dans une bousculade lors du concert du chanteur congolais Fally Ipupa dans le plus grand stade de la capitale, Kinshasa. Neuf spectateurs et deux policiers sont morts, a annoncé dimanche matin la police nationale, après une nuit bien agitée.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

C’était l’un des événements les plus attendus par les amateurs de la musique congolaise depuis de nombreuses semaines à Kinshasa, mais l'évènement a viré au drame. Les autorités pointent des failles dans l’organisation.

Le stade était plein à craquer. Des spectateurs étaient même installés sur le terrain et d'autres s'étaient engouffrés jusque dans les couloirs du stade.

Selon une source proche de l’organisation, l’évènement a réuni plus de 120 000 personnes. On ne connaît pas encore ce qui a déclenché la bousculade, mais plusieurs spectateurs se sont évanouis avant et pendant le concert.

Ce dimanche matin, Daniel Aselo, vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, a mis en cause les organisateurs qui, selon lui, n’ont pas respecté leurs engagements, notamment en matière de capacité d'accueil.

« Les gens étaient étouffés. Personne n’a été tabassé. Dans cette histoire, l’organisateur de l'événement doit être poursuivi et puni. Il doit se présenter et dire à la République pourquoi a-t-il ainsi mal organisé cet évènement qui a conduit les gens à la mort », a-t-il déclaré.

D'après Daniel Aselo, un membre du comité d’organisation a été interpellé dans la matinée et d’autres sont recherchés.

Le VPM de l’intérieur @DanielOkitoA promet des sanctions contre les organisateurs du concert d’hier au stade des martyrs, suite au décès de 11 personnes.@barickbuema pic.twitter.com/FPhPXzSpDi — ᏟᎬᏁᎢᏒᎪᏞ👑🇨🇩 (@central_sage) October 30, 2022

