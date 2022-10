Un ressortissant franco-australien est pris en otage au Tchad

Un ressortissant franco-australien travaillant dans une réserve de faune dans le nord-est du Tchad a été enlevé « par des individus encore non identifiés » : l’incident a eu lieu vendredi 28 octobre, mais n’a été communiqué par le gouvernement qu’au lendemain. Jérome Hugonnot, 51 ans, responsable d’un parc dans le nord-est du pays circulait avec deux compagnons quand leur véhicule a été visé par une embuscade en plein désert tchadien.

Avec notre correspondant à Ndjamena, Madjiasra Nako

Il revenait de la capitale et était en route pour la base-vie de la réserve Oryx du Ouadi-Rimé, un parc faunique qui s'étend sur plus de 77 000 km carré et que se partagent plusieurs provinces du centre, du nord et de l’est du Tchad.

Vendredi après-midi, alors que Jérome Hugonnot et deux de ses compagnons étaient à moins de 20 km de leur destination, six hommes ont surgi des buissons interceptant leur véhicule. Les trois passagers sont extraits, leurs yeux bandés par les assaillants qui les ont ligotés. Les ravisseurs quittent les lieux emmenant avec eux le Franco-Australien et son véhicule. Ses deux compagnons mettront des heures avant de trouver un moyen de donner l’alerte.

Dans un communiqué diffusé ce samedi, le gouvernement dit avoir déployé « tous les moyens sécuritaires et humains afin de mettre la main sur les ravisseurs » et retrouver l’otage qui n’est pas à son premier séjour dans le pays : il a travaillé dans plusieurs parcs au Tchad et n’avait jamais eu le moindre problème jusqu’ici, selon une source sécuritaire.

