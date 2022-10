Concert de Fally Ipupa à Kinshasa: trois jours après les incidents, le flou persiste

11 morts, dont deux policiers à l'occasion du concert de Fally samedi soir 29 octobre à Kinshasa, c'est le bilan officiel des débordements qui auraient eu lieu dans et autour du stade des Martyrs. Mais 3 jours après les incidents, le flou persiste sur les circonstances, les responsabilités et le nombre même de ces décès.

Dès dimanche matin, le vice-ministre de l'Intérieur reconnaissait que 2 des 11 victimes étaient des policiers, dont un s'était blessé avec son arme. Daniel Asselo n'en incriminait pas moins l'organisateur du concert : il est activement recherché et « il doit être puni » parce qu'« il est allé au-delà de la capacité du stade », disait-il.

Aujourd'hui, le manager de Fally, co-producteur et donc co-organisateur du spectacle avec l'artiste, affirme que ni les techniciens ni les équipes médicales n'ont constaté de bousculade dans le stade, et qu'il cherche en vain depuis 48h à rencontrer les familles des victimes à Kinshasa. « Nous avons vendu 80 000 places assises et 5000 débout », poursuit-il, sous entendant que la sur-jauge n'est pas du fait des organisateurs.

Comment la billetterie a-t-elle pu dysfonctionner ? Pourquoi une seule des huit portes était-elle ouverte ? Y a-t-il eu défaillance de la police et des autorités dans la sécurité aux abords du stade ? Sur toutes ces interrogations, la société civile demande une enquête.

► À lire aussi RDC: le concert tant attendu de Fally Ipupa a tourné au drame

