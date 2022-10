Congo-Brazzaville: des micro-projets pour limiter la chasse dans le parc de Nouabalé Ndoki

(Illustration) Un éléphant dans le parc national de Nouabale Ndoki, le 22 mai 2012. AFP - LAUDES MARTIAL MBON

Au Congo-Brazzaville, les communautés vivant près du parc de Nouabalé Ndoki, le deuxième plus grand du pays avec plus 4 000 km2, dépendaient essentiellement de la chasse et du commerce de la viande de brousse. Désormais, elles se tournent vers d’autres activités génératrices de revenus comme c’est le cas dans la localité de Kabo, bordée par une immense forêt.