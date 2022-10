Dans les caves à vin du Mosaic de Pretoria, un patrimoine d'Afrique du Sud disparaît

Une immense cave, peut-être la plus grande du continent, est en vente en Afrique du Sud. Les propriétaires de l'ancien restaurant Mosaic de Pretoria se séparent d'une partie de leurs 80 000 bouteilles. La vente des bouteilles dure depuis un an et demi.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

Pour faire le tour du monde, il suffit parfois de pénétrer dans une cave. Celle du restaurant Mosaic et ses 80 000 bouteilles offrent un bel exemple de ce qui se fait de mieux dans le monde, explique Charlotte Dagueneau. Elle travaille pour l'importateur Great Domaines qui s'occupe de vendre la cave.

« La sélection est vraiment incroyable. Toutes les régions françaises sont représentées. Il y a aussi énormément de vins portugais, italiens, Quintarelli, allemands, Egon Müller... Ils ont aussi une collection de vins sud-africains impressionnante : Sadie family, Duncan Savage, vin de Constance sont des belles références d’Afrique du Sud », explique-t-elle.

Malheureusement la cave n'est plus visitable et la vente se fait petit à petit. Elle est fragmentée pour ne pas inonder le marché et faire perdre de la valeur à ces bouteilles prestigieuses. C'est tout un patrimoine qui est un train d'être dispersé. Une autre partie est rapatriée en Bretagne, où les propriétaires ont acheté un château pour y ouvrir un nouveau restaurant.

« Moi, je ne l’ai pas visité personnellement, mais j’ai vu des images et c’était assez impressionnant. C’était vraiment exceptionnel d’avoir cette cave et je pense qu’ils vont constituer la même chose en France et ce sera certainement une des très belles caves de France. On s’occupe de vendre le reste et je pense qu’il y en a encore pour une année », ajoute Mme Dagueneau.

Les prix peuvent aller de 36 euros pour un champagne à 940 euros pour un Château Lafite Rothschild Premier Grand Cru classé de 1999. Ce sont de nouvelles caves qui sont en train de se constituer.

► À lire aussi: L'Afrique du Sud, l'autre pays du vin

Dans le domaine viticole, l'Afrique du Sud est le 8e producteur mondial et ses exportations ont augmenté de 22 % l'année dernière avec le Royaume-Uni comme premier marché. Mais le vin sud-africain a longtemps trainé une mauvaise réputation et un prix pas à la hauteur de sa qualité, selon Nicola Tipping, commerciale chez un producteur de vin.

Les gens s'attendaient à ce que le vin sud-africain soit très abordable. Mais quand vous produisez des vins de classe internationale, vous ne pouvez pas rester aussi peu cher. Ça fait 12 ans que je suis de retour en Afrique du Sud et la qualité est devenue excellente, c'est phénoménal.

Nicola Tipping, commerciale chez le producteur Mullineux&Leeu Romain Chanson

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne