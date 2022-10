Législatives au Bénin: inquiétude de l'opposition qui tarde à recevoir les quitus fiscaux, sésame du scrutin

Au Bénin, la commission électorale clôture mercredi le dépôt des listes pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Ce dimanche, le parti d’opposition, Les Démocrates, a affirmé devant la presse avoir des difficultés à obtenir le quitus fiscal exigé à tous les candidats titulaires comme suppléants.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Le président du parti, Éric Houndete, fait d’entrée un point. Selon ses chiffres, dimanche après-midi, il lui manquait 150 quitus fiscaux sur 218, puis il apporte donne cette précision : « Il se passe malheureusement qu’au nombre de ces plus de 150 demandes qui n’ont pas reçu de suite, (figurent) la plupart des dirigeants du parti ».

Pour Nourenou Atchade, membre du bureau des Démocrates, le gouvernement veut fabriquer son opposition. « Le pouvoir veut désigner à l’opposition qui doit participer ou qui ne doit pas participer aux élections de 2023. Nous allons tout faire pour obtenir les quitus fiscaux, nous ne souhaitons pas un bis repetita pour notre pays. »

La loi électorale exige des candidats un quitus fiscal, délivré en ligne par la Direction générale des impôts. Or, en 2019, les partis d'opposition n’avaient pas pu participer au scrutin faute d'obtenir ce quitus. Cette année pourtant les partis et la direction des impôts ont eu des séances de travail en amont et les bureaux du fisc ont même ouvert leurs bureaux le week-end.

►À lire aussi : au Bénin, la Céna fait le point sur les préparatifs des législatives avec l'opposition

Eric Houndété espère que le gouvernement entende la voix de son parti. Selon nos informations le directeur général des Impôts devrait répliquer ce lundi dans la presse. En attendant, le porte-parole du gouvernement affirme que l’administration fiscale est impartiale et au service de tous les citoyens. « Tous les demandeurs qui remplissent les conditions recevront leur quitus fiscal ».

►À lire aussi : au Bénin, le dépôt des candidatures est ouvert pour les législatives de janvier prochain

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne