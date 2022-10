RDC: la société civile s’inquiète de la situation humanitaire avec l’avancée du M23

Des résidents de Goma, au Nord-Kivu, ont gagné les rues pour manifester contre l'avancée des rebelles du M23 et accusant le Rwanda de soutenir le groupe armé. Ici, les manifestants brûlent un drapeau rwandais le 30 octobre 2022. AP - Justin Katumwa

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que samedi 29 octobre, à l'est de la RDC, les villes de Rutshuru et Kiwanja ont été prises par les rebelles du M23, les combats se sont poursuivis dimanche 30 octobre et plusieurs sources affirment que l'armée a lancé une contre-offensive sur des positions du M23 dans le but de reconquérir les entités prises par les rebelles. Ceux-ci gagnent du terrain sur plusieurs fronts depuis une semaine, forçant des dizaines de milliers d'habitants à se déplacer vers Goma, notamment, à 70 km.