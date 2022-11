Affaire Chebeya-Bazana en RDC: Antoine Mwiyande wa Kondo, un proche de John Numbi, arrêté

Un homme portant un t-shirt avec les portraits de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana attend, en avril 2013, le procès d'un des principaux accusés dans l'affaire. (Photo d'illustration)

La justice vient de mettre la main sur un proche du principal suspect dans l'affaire de la mort des deux défenseurs des droits de l’homme Floribert Chebeya et son collègue Fidéle Bazana pour laquelle plusieurs personnes ont déjà été condamnées. Cet homme aurait tout fait pour dissuader le policier Paul Mwilambwe Londe de témoigner sur ce qu’il avait vu le soir des assassinats.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

C'est un nouvel épisode dans l'affaire de l'assassinat le 1er juin 2010 des deux défenseurs des droits de l’homme Floribert Chebeya et son collègue Fidéle Bazana, tous deux de l'ONG La voix des sans voix. Ancien cadre à la Régie des voies aériennes dans la ville de Lubumbashi, Antoine Mwiyande wa Kondo a été interpellé à Kinshasa ce week-end. Selon Me Peter Ngomo, l’avocat du policier Paul Mwilambwe, principal témoin qui a été acquitté, la justice a entre ses mains une figure importante de l'affaire Floribert Chebeya. « C’est un monsieur qui à l’époque des faits est intervenu avant que Paul Mwilambwe ne rentre », indique-t-il.

« Si effectivement, Paul Londe était peureux, il ne serait pas venu au vu des menaces que lui proférait monsieur Mwiyande. Dans ces audios, Mwiyande lui-même avait attribué l’assassinat de ces deux défenseurs des droits de l’homme à charge de John Numbi et de Kabila. Mais il est allé encore plus loin en disant à Paul Mwilambwe qu’il parlait régulièrement à John Numbi, qu’il avait son numéro et qu'il savait même où il était. Il avait même cité le lieu où il était », ajoute l’avocat.

Même si le principal suspect, le général John Numbi, est toujours en fuite depuis plusieurs mois, Me Peter Ngomo souhaite maintenant qu’Antoine Mwiyande wa Kondo soit entendu dans cette affaire qui n'a pas encore fini de révéler toutes ses zones d'ombre.

