Burkina Faso: les victimes de la répression d'octobre 2014 se rassemblent pour ne pas être oubliées

Un protestant au régime de Blaise Compaoré manifeste dans la foule à Ouagadougou, le 31 octobre 2014. REUTERS/Joe Penney

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plusieurs années après la répression des manifestants qui avait officiellement fait 33 morts et plus de 600 blessés, les familles de victimes et des blessés attendent toujours l’aide promise et le traitement judiciaire de l’affaire. Le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela a présidé une cérémonie d’hommage aux victimes de l’insurrection populaire qui a chassé du pouvoir l’ancien président Blaise Compaoré ce lundi à Ouagadougou.