En Somalie, le président veut attaquer les shebabs au portefeuille

Le nouveau président somalien Hassan Cheikh Mohamoud est entré en croisade contre le système de taxation et d’impôt imposé par les shebabs, qui constitue leur principale source de financement.

En Somalie, le bilan du double attentat meurtrier de samedi dernier s’est encore alourdi à 116 morts. Il s'agit de l’attaque la plus meurtrière dans le pays depuis cinq ans. Les islamistes shebabs ont multiplié les attaques depuis plusieurs semaines, en réaction à la nouvelle stratégie offensive des autorités somaliennes qui leur ont déjà repris des dizaines de villages dans le centre du pays.

Mais pour le président Hassan Cheikh Mohamoud, la guerre contre les shebabs ne doit pas être seulement militaire ; elle doit également être « économique ». Et pour cause. En avril dernier, l’institut de recherche somalien Hiraal estimait à 100 millions de dollars par an le budget du groupe jihadiste. Selon cette même source, un quart de cette somme servirait à acheter des armes et équipements pour le combat.

Ce budget – supérieur à ce que rapporte l’import aux autorités somaliennes – proviendrait essentiellement des taxes prélevées de force par les shebabs auprès d’habitats et de commerçants somaliens dans les zones sous leur contrôle. Mais pas seulement. Plusieurs analystes affirment qu’une part importante de cette somme proviendrait directement des activités commerciales au port de Mogadiscio, officiellement sous le contrôle du gouvernement.

À la différence de son prédécesseur, le nouveau président reconnaît ce phénomène et se dit déterminé à s’attaquer à cet empire économique. Il s’adresse régulièrement aux commerçants pour les exhorter à refuser de payer ces taxes. Plusieurs études montrent aussi que les shebabs utilisent pour transférer leurs fonds le système bancaire traductionnel et les opérateurs de paiement mobile, profitant de la faiblesse du système de régulation.

