La légende de la «comète» DJ Arafat conté dans un livre

L'artiste ivoirien DJ Arafat, le 2 octobre 2017 à Abidjan. AFP - ISSOUF SANOGO

3 mn

Disponible en France depuis le 9 octobre, Arafat DJ : histoire et légende d’une comète, est disponible depuis jeudi en Côte d’Ivoire. Un peu plus de trois ans après la mort du roi du coupé-décalé à l’âge de 33 ans, le livre coordonné par l’universitaire Josué Guébo revient sur son influence sur la jeunesse à travers la musique, mais aussi la langue et la communication.