Tchad: l'ONU se penche sur la répression des manifestations du 20 octobre

À Genève, la réunion du Comité des Nations unies contre la torture, ce mardi 1er novembre, devait se pencher sur un rapport du gouvernement tchadien. Elle a finalement été recentrée sur la répression des manifestations du 20 octobre.

Publicité Lire la suite

La réunion était prévue de longue date, et elle devait être consacrée à un rapport du gouvernement tchadien sur ses réalisations en matière des droits de l'homme, au cours des treize dernières années.

Mais « l'actualité des derniers jours nous a poussé à bouleverser l'ordre de nos questions pour nous focaliser sur les événements du 20 octobre dernier », a déclaré d'emblée Sébastien Touzé, l'un des rapporteurs du Comité contre la torture, avant d'égrener des chiffres « particulièrement édifiants » recueillis dans différents rapports sur ce drame : entre 50 et 150 personnes tuées, entre 150 et 180 personnes portées disparues, plus de 1 300 personnes arrêtées ou encore entre 600 et 1 100 personnes « déportées » dans la prison de haute sécurité de Koro-Toro.

Les questions se sont bousculées pendant plus de deux heures. Pourquoi un tel usage de la force dans la répression ? Comment la justifier ou l'expliquer ? Quel en a été le bilan réel ? Toutes ces questions étaient adressées à Ahmad Makaïla, l'ambassadeur du Tchad à Genève, qui a botté en touche.

Le diplomate a d'abord regretté de voir le Comité pointer uniquement les violences policières, sans mentionner « les violences du fait des manifestants » contenues dans les rapports qu'il cite, avant de demander « l'indulgence du comité » qui devra attendre l'arrivée d'une délégation gouvernementale en provenance de Ndjamena, laquelle aura plus de précisions sur les chiffres et sur ce qui s'est passé lors de ce qu'on appelle désormais au Tchad le « Jeudi noir ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne