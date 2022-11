Face aux risques multiples, l'unité prônée à l'ouverture du sommet de la Ligue arabe

Les dirigeants et représentants de la Ligue arabe réunis à l'ouverture du sommet de l'organisation, mardi 1er novembre à Alger. via REUTERS - TUNISIAN PRESIDENCY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'est à Alger, mardi 1er novembre, qu'a commencé le sommet des dirigeants de la Ligue arabe, après une interruption de trois ans à cause de la pandémie de Covid-19. S’il s’est ouvert sur fond de divisions sur les conflits notamment en Libye, des appels ont aussi été lancés pour renforcer le partenariat entre les pays arabes et l'Afrique dans les domaines économiques et sécuritaire.