Le pape François compte venir en RDC et au Soudan du Sud début 2023

François souhaite se rendre en RDC et au Soudan du Sud, comme il l'a confirmé à des étudiants africains, mardi 1er novembre. Un voyage apostolique devait se tenir début juillet mais avait dû être reporté en raison d'un traitement au genou. Le souverain pontife a évoqué « début février » 2023.

Avec notre correspondant à Rome, Éric Sénanque

Au début du mois de juillet, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud attendaient le souverain pontife. Mais trois semaines avant le voyage, le Vatican avait annoncé son report, suscitant une grande déception sur le continent africain. Les médecins du pape François l’avaient invité à ne pas compromettre une thérapie en cours, à savoir des infiltrations dans son genou droit douloureux.

Quelques mois plus tard, le traitement semble être efficace puisque le pape lui-même a fait part de son intention de visiter les deux pays « au début du mois de février » prochain. « Le médecin l'avait déconseillé. Maintenant, je peux marcher, avec une canne, mais je me débrouille » a confié François en dialoguant en visioconférence avec des étudiants africains.

À bientôt 86 ans, le pape argentin se sent donc encore prêt à effectuer des voyages apostoliques. Jeudi 3 novembre, il partira d’ailleurs à Bahreïn. En RDC comme au Soudan du Sud, le souverain pontife compte bien diffuser un message de paix, accompagner les processus de réconciliation en cours et rencontrer notamment les déplacés des violences. Un voyage qui doit encore être annoncé officiellement par le Vatican et qui aura comme étapes Juba, Kinshasa et Goma.

