Corruption: l'ex-président Alpha Condé et 187 personnalités dans le viseur des autorités en Guinée

L'ancien président guinéen Alpha Condé, ici au palais de l'Élysée à Paris, en novembre 2017. (image d'illustration) PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le ministre guinéen de la Justice, Alphonse Charles Wright, a ordonné ce jeudi 3 novembre des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé et plus de 180 de ses anciens ministres et cadres, pour des faits présumés de corruption.