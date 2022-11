Burkina Faso: le Front patriotique s’inquiète des menaces qui pèsent sur la transition

Un policier burkinabè posté devant une barrière, à Ouagadougou (image d'illustration). AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI

Au Burkina Faso, le Front patriotique s’inquiète des menaces qui pèsent sur la transition en cours. Ce regroupement d’une trentaine de partis politiques et d’organisations de la société civile dénonce la mise à l’écart des hommes politiques dans la gestion du pays et le flou qui entoure les membres du Mouvement patriotique pour la restauration et la sauvegarde, l’organe politique de la junte au pouvoir.