Mali: appel à manifester après la diffusion d'une vidéo blasphématoire contre l'islam

Jeudi 3 novembre, le procureur de la Commune IV de Bamako a inculpé et mis sous mandat de dépôt un écrivain malien et cinq autres personnes pour « délit à caractère religieux pouvant causer des troubles à l’ordre public », rapporte Serge Daniel, notre correspondant dans la région.

C’est une vidéo ayant beaucoup circulé sur les réseaux sociaux qui a déclenché la colère des musulmans du Mali. On y voit un homme qui tient, vis à vis de la région musulmane, des propos jugés graves, blessants, blasphématoires. L’auteur des déclarations est aujourd’hui l’homme le plus recherché du pays. Mais en attendant de le « cueillir », comme le dit une source proche du dossier, cinq autres personnes ont été inculpées et écrouées jeudi pour « délit à caractère religieux pouvant causer des troubles à l’ordre public ».

Comme le fugitif, ils sont membres d’un courant religieux selon certains, d’une secte selon d’autres. En tout cas, ils remettent en cause l’existence de Dieu et de ses prophètes. L’une des personnes inculpées est un écrivain malien connu : Doumbi Fakoly Doumbia. Dans un vocal largement distribué à Bamako, il a pris la défense de l’homme recherché et de ses idées.

Le président-gourou de la secte est également écroué. L’affaire fait grand bruit dans la capitale. Outre son appel à manifester vendredi, le Haut conseil islamique du Mali a porté plainte. Les autorités, tout en dénonçant les propos de l’homme en fuite, appellent au calme.