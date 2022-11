RDC: le ministre de la Défense auditionné au Parlement sur l'avancée du M23

Le palais du peuple, le parlement congolais. RFI/Habibou Bangré

RFI

Alors que les déplacés affluent, fuyant les affrontements entre l’armée et le M23, une délégation mixte gouvernement-Parlement est arrivée le jeudi 3 novembre à Goma pour une mission « humanitaire ». Avant d’arriver dans la région, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda Kurhenga, a été soumis à une audition devant les commissions de défense et sécurité de l’Assemblée nationale et du Sénat.