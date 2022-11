RDC: Tshisekedi appelle les jeunes à former des «groupes de vigilance»

(Illustration) Felix Tshisekedi, lors d'un entretien avec RFI et France 24, le 23 septembre 2022. © RFI/France 24

En pleine crise avec le M23 et le Rwanda, le président congolais a constaté dans une adresse à la Nation l’échec de la voie diplomatique et a affirmé que son pays était en guerre. Il a dénoncé « les velléités expansionnistes » du pouvoir rwandais et a appelé les jeunes Congolais à se constituer en « groupes de vigilance ».