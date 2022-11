Sadek Hadjerès, figure du communisme en Algérie, est mort à l'âge de 94 ans

Le militant communiste algérien Sadek Hadjerès, dédicaçant ses ouvrages lors du 21e festival littéraire Maghreb des Livres, à Paris en février 2015. © Wikimedia Creative Commons

Sadek Hadjerès est décédé à Paris jeudi 3 novembre, à l'âge de 94 ans. Il était l'un des plus célèbres militants communistes algériens et opposant au régime de Houari Boumediene et aux islamistes.