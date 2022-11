Centrafrique: l’ONU s’inquiète de la crise autour de la Cour constitutionnelle

« Il est important que la Cour constitutionnelle puisse jouer convenablement son rôle, sans interférence et sans immixtion de la part des autorités. Il est de la responsabilité de l'exécutif de veiller au respect de ces principes cardinaux tels que l'inamovibilité et l'indépendance des juges, l'indépendance organisationnelle et fonctionnelle des institutions nationales, sans oublier la séparation des pouvoirs. »