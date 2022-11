Mali: la presse dénonce la suspension de Joliba TV et la restriction de la liberté d'expression

Noël Yao, président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine

« Un organe de presse qui est fermé, c'est une voix qui s'éteint et c'est une opinion qui s'estompe. Je crois savoir que l'on veut réformer l'État du Mali dans le sens de la démocratie. Or, celle-ci comporte bien évidemment la liberté d'expression et la liberté de la presse. Il faut procéder à une sorte de désescalade pour que la liberté d'expression et la liberté de la presse puissent s'exercer dans l'État du Mali. C'est une décision effrayante et un signal qui n'est pas positif, qui va dans le sens du musèlement. Évidemment qu'un tel signal peut intimider, menace vraiment tous les journalistes du Mali, et ne peut que susciter la réprobation de tous ceux qui sont attachés à la liberté d'expression et à la liberté tout court ! »