RDC: à Kinshasa, les manifestants apportent leur soutien aux populations de l'Est

Une manifestation de membres des mouvements citoyens à Kinshasa contre l'avancée du M23 et alliés sur la place de la Première Rue dans la commune de Limete. © Patient Ligodi / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plusieurs mouvements citoyens au Congo se sont mobilisés le samedi 5 novembre en fin de journée dans la commune de Limete, à Kinshasa. Ils s'insurgent contre la progression des rebelles du M23 - soutenu par le Rwanda, selon le gouvernement et l'ONU - qui ont conquis plusieurs localités dans l'est du pays, dont les villes de Rutshuru et Kiwanja. Les manifestants ont aussi réagi à l’appel à la mobilisation lancée jeudi 3 novembre par Félix Tshisekedi.