Reportage

France: désacralisation du «tambour parleur» avant sa restitution à la Côte d'Ivoire

Cérémonie rituelle, ce lundi 7 novembre 2022, au musée du quai Branly, à Paris, en présence de membres de la communauté bidjan, en vue de la désacralisation du tambour « parleur », le Djidji Ayôkwé, avant sa restitution à la Côte d’Ivoire. © Pierre Firtion/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En France, le compte à rebours est lancé. Paris va prochainement restituer à la Côte d’Ivoire, un tambour à fente, le Djidji Ayokwe. Un objet unique, de 3,31 mètres et de 430 kilos qui appartenait au peuple tchaman et plus précisément à la communauté bidjan.