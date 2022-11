RDC: un avion Sukhoï-25 congolais a survolé le Rwanda

Les rapports entre la RDC et le Rwanda sont toujours tendus, malgré les efforts diplomatiques pour parvenir à la désescalade. Ce lundi, un avion de chasse congolais a violé l’espace aérien rwandais, provoquant la colère de Kigali. De son côté, Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe armé du M23 et d’envoyer des militaires rwandais se battre aux côtés de ces rebelles.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kinshasa, Patient Ligodi

Selon Kigali, un Sukhoï-25 a non seulement survolé illégalement l’espace aérien rwandais, mais il se serait aussi posé brièvement sur la piste de l’aéroport de Rubavu non loin de la province du Nord-Kivu.

Le Rwanda a protesté dans un communiqué et a même envoyé un courrier au vice-premier ministre congolais chargé des affaires étrangères. Il considère que c’est une provocation dangereuse et grave, rappelant au passage que des bombardements venus du sol congolais avaient visé en mars, en mai et en juin 2022 le territoire du Rwanda. Le Rwanda avait qualifié ces incidents d'inacceptables.

Note verbale issued today by @RwandaMFA following violation of Rwandan airspace by DR Congo fighter jet. https://t.co/RlQpCVC5pW pic.twitter.com/nEDul9863e — Rwanda Government Communications (@RwandaOGS) November 7, 2022

Un survol malencontreux

Kinshasa n’a ni nié ni présenté des excuses. Mais dans un bref communiqué, le ministère congolais de la Communication et des médias, qui parle d'un survol malencontreux, affirme que l’avion de chasse n’était pas armé et était en opération de reconnaissance. Et il n’avait pas l’intention de violer l’intégrité territoriale du Rwanda, précise-t-il.

Ces avions d’attaque au sol et de soutien aérien rapproché ont été déployés le week-end dernier depuis l’aéroport de Goma. Un d’entre eux a survolé les zones contrôlées par le M23 dont Kiwanja et Rutshuru.

Cet incident intervient deux jours après la tenue de la réunion tripartite RDC-Rwanda-Angola à Luanda. Ladite réunion avait appelé au déploiement immédiat du mécanisme de vérification ad hoc à Goma. Les chefs des services de renseignement étaient chargés de poursuivre les discussions à cet effet.

►À lire aussi : La RDC décide d’expulser l’ambassadeur du Rwanda en raison de l’«appui» au M23

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne