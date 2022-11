Tchad: des familles à la recherche de leurs proches arrêtés après les manifestations du 20 octobre

Audio 01:28

Des policiers tchadiens patrouillent à Ndjamena lors d'une manifestation à Ndjamena. (Illustration). AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis le 20 octobre, une vague d’arrestations touche le Tchad. Ce jour-là, une manifestation contre le pouvoir de transition a dégénéré et fait une cinquantaine de morts selon le bilan officiel. Depuis, les forces de sécurité continuent les arrestations. Plus de 1 500, selon certaines ONG. Beaucoup de familles dénoncent des méthodes brutales et sont sans nouvelles de leurs proches interpellés.