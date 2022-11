19 mois de captivité au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

Mon amour, j'espère que là où tu es, tu vas bien. Moi, je tiens fort. Octobre et toujours particulier pour toi. C'est le mois de celui qui t'a fait découvrir le voyage, même dans le ciel, sois sûr qu'elle continue de veiller sur toi et qu'il est fier de toi et de ta force. Tu dois penser à beaucoup de choses, mais on ne change pas le passé. On apprend et on avance. Moi aussi, j'ai beaucoup appris. Je n’ai qu’une hâte, c’est d’avancer à tes côtés jusqu’à la fin de ta vie. Je t’aime plus que tout. Ne lâche rien mon amour, nous avons besoin de toi à la maison.