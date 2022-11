Maroc: visite d'une délégation parlementaire française sur la question des visas

Paris a décidé de réduire drastiquement le nombre de visas délivrés à trois pays : l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. AFP - FADEL SENNA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les relations du Maroc avec la France sont de plus en plus tendues depuis un an. En cause notamment, la réduction de moitié du nombre de visas accordés aux Marocains pour venir en France, mais aussi la question du Sahara occidental, région sur laquelle le Maroc clame sa souveraineté et demande un plus grand soutien de Paris. C’est dans ce contexte tendu que Rabat a accueilli de samedi à lundi une visite de parlementaires français.