Le général malien Gamou appelle les jeunes Touaregs à rallier Gao pour combattre l’EIGS

Le général El Hadj Ag Gamou, à Gao en 2013. SIA KAMBOU / AFP

Texte par : RFI

El Hadj Ag Gamou, général de l’armée malienne et figure importante du Groupe d’autodéfense touareg de la tribu des Imghmad et alliés (Gatia) appelle les jeunes touaregs du Mali et de l’extérieur se rendre rapidement à Gao pour protéger la ville contre les jihadistes du groupe État islamique dans le Grand Sahara (EIGS).