Le Rwanda accusé d'avoir fourni de faux renseignements à Interpol sur des dissidents en exil

Eugène-Richard Gasana, ancien ambassadeur du Rwanda aux Nations unies et maintenant en rupture avec Kigali. © STAN HONDA/AFP

Les autorités rwandaises sont mises en cause dans une enquête publiée par le consortium de journalistes, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Pour poursuivre des dissidents politiques à l’étranger, le Rwanda aurait fourni de faux renseignements aux États-Unis et à Interpol. L’OCCRP révèle notamment le contenu d’un rapport du FBI sur le sujet.