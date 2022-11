RDC: l'Assemblée veut empêcher l'accès des services de sécurité aux membres de groupes armés

Le Parlement de République démocratique du Congo, à Kinshasa. © Wikimedia Commons CC-BY 2.0 Antoine Moens de Hase

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Depuis les années 2000, beaucoup d'anciens chefs rebelles et leurs combattants ont été promus dans l'armée et la police, en RDC. Certains sont même aux commandes des grandes unités et ont accédé aux plus hautes fonctions militaires. Ce mardi après-midi, alors que le gouvernement doit poursuivre des négociations avec des dizaines de groupes armés actifs dans l'est, l'Assemblée a adopté une résolution imposant des limites au gouvernement dans les négociations.