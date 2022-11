Sahara occidental: nouvelles plaintes pour tortures contre le Maroc déposées par un collectif d'ONG et avocats

Une femme brandit une image des événements de novembre 2010 près du camp de Gdim Izik, à Rabat le 8 février 2013. AFP PHOTO/FADEL SENNA

Il y a douze ans, le campement de Gdeim Izik, établi un mois plus tôt près de Laayoune, par des manifestants indépendantistes sahraouis, était démantelé par les autorités marocaines. Des centaines de personnes ont été interpellées. Vingt-cinq militants sahraouis ont été condamnés en 2013, dont 19 sont encore en prison. Ce mois-ci, une coalition d'organisations et d'avocats déposent six nouvelles plaintes pour tortures contre le Maroc auprès du comité contre la torture des Nations unies, au nom de six de ces prisonniers.