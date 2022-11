RDC: dans un centre de recrues à Goma, des jeunes s’engagent pour aller combattre le M23

reportage

Après l’appel aux jeunes du chef de l’État Félix Tshisekedi à se mobiliser pour combattre les rebelles du M23, l’armée affirme que certains ont répondu à cet appel. Ils seraient plus de 2 000 nouvelles recrues à vouloir s’engager dans le Nord-Kivu, selon les chiffres de l’armée congolaise.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Goma, Coralie Pierret

Ils sont une centaine, armés de fusils en bois, à apprendre les rudiments du garde-à-vous et à chanter les slogans de l’armée congolaise. Parmi ces jeunes recrues, certains viennent tout juste de s’engager. « Avant tout, mon père était militaire. Et après, il a été tué par les forces rebelles. Les mêmes gens qui ont tué mon père viennent encore pour nous menacer dans notre pays et prendre nos terres. Alors, je veux permettre à mon gouvernement et à mon peuple d’aller jusqu’à la fin de la bataille que mon père avait commencée », témoigne Johnny, l’une des recrues.

« Je suis passé »

D’autres attendent depuis plusieurs mois le début de leur formation. Gloire a été retenu pour devenir officier : « J’ai au moins 6 mois à faire ici. J’ai passé les concours d’admission. Je suis passé. Maintenant, j'attends la formation ».

Qu’ils soient là depuis quelques jours ou quelques mois, tous parlent de défendre l’intégrité territoriale de leur pays. Mais avant, ils doivent passer par de nombreuses étapes. « Ils vont suivre d’abord les tests médicaux et des tests d’aptitude physique générale avant qu’on les évacue vers les centres d’instruction. Ils y passeront 9 à 12 mois de formation de soldat complet », explique le colonel Faustin Ndakala, le directeur chargé du recrutement. Selon l’armée, 800 volontaires se sont présentés depuis une semaine dans la ville.

Une fois formés, ces jeunes seront envoyés pour lutter contre le M23 qui, depuis plusieurs mois, avance dans l’est de la République démocratique du Congo.

► À lire aussi: RDC: les habitants de Goma s’inquiètent d’éventuelles pénuries

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne