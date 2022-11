Reportage

Tunisie: Toujours pas d’issue à la grève des enseignants, les parents en difficulté

Une école primaire dans la banlieue de Tunis en 2020 (Image d'illustration). © FETHI BELAID/AFP

Près de 4 000 enseignants remplaçants tunisiens sont en grève depuis la rentrée et réclament leur recrutement et le paiement de leurs salaires sur les six derniers mois. Pour le ministère, le recrutement n’est pas envisageable avant les trois prochaines années, faute de budget. Devant les écoles primaires, la colère des parents d’élèves est palpable.