Le nombre d’étudiants africains en France atteint un record en 2022

Des étudiants à l'université Panthéon à Paris, ici en septembre 2021. (image d'illustration) © AP/Michel Euler

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les pays africains sont bien représentés au niveau des étudiants étrangers en France. Selon les données de campus France pour l’année scolaire 2021-2022, plus de 400 000 étudiants dans les universités françaises venaient de l’étranger, Union européenne incluse. Parmi eux, ils étaient plus de 100 000, soit plus d’un quart, à venir du continent africain.