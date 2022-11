«Le pays est en danger»: en RDC, le cri d'alarme des évêques catholiques face au M23

Dans un document de plusieurs pages, les évêques catholiques de la République démocratique du Congo tirent la sonnette d’alarme face à la flambée des violences dans l’est du pays et l’activisme du M23. Ils appellent à une marche le 4 décembre pour exiger la fin des violences.

Publicité Lire la suite

Dans une déclaration commune, les évêques de l'Église catholique dénoncent l’hypocrisie de la communauté internationale et appellent les Congolais et les fidèles catholiques à une marche le dimanche 4 décembre prochain à travers le pays pour exiger la fin des violences.

Ce texte de plusieurs pages est « un cri de désarroi, un appel à la responsabilité », explique, au micro de notre correspondant Pascal Mulegwa, Mgr Donatien N’shole, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco). Il affirme que « l’heure est grave » et que « le pays est en danger ».

« Les gens ne cessent de mourir, et particulièrement à l’est du pays. C’est le M23 et on sait que ce groupe armé est soutenu par les pays étrangers. Les évêques ont lu quelque part : "Aide-toi et le ciel t’aidera". Quelque part, il y a une complaisance qui frise la complexité », commente-t-il.

#RDC🇨🇩: « Des efforts ont été consentis (par les autorités) mais le nombre des morts ne fait qu’augmenter » … l’Eglise appelle à un « cadre plus large au-delà des affinités politiques avec les forces vives du pays, les notables … pour trouver d’autres stratégies » (Mgr N’shole) pic.twitter.com/JmQqHlsc1w — Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) November 10, 2022

Elle dénonce notamment les déclarations de la communauté internationale : « Cette communauté a donné un embargo aux groupes armés dont le M23. Mais cette communauté sait que c’est le Rwanda qui arme. Mais elle ne donne pas l’embargo au Rwanda. Qu’est-ce que cela signifie ? Ce n’est pas le chaud et le froid. La communauté internationale a tous les leviers pour arrêter cette situation ».

Et il s’interroge : « Qu’est-ce qu’on vise ? La balkanisation de notre pays. Les évêques disent oui au dialogue, oui à la diplomatie. Mais il y a des choses qui ne vont pas être négociées, à savoir l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale ».

► À lire aussi: RDC: dans un centre de recrues à Goma, des jeunes s’engagent pour aller combattre le M23

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne